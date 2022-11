Arminia Bielefeld erwirtschaftet Gewinn

In den vergangenen drei Spielzeiten sind der DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA durch die Pandemie Einnahmen in Höhe von 19,3 Millionen Euro entgangen - davon 5,4 Millionen Euro in der Spielzeit 2021/22. " Wenn wir nicht zwei Jahre Bundesliga gespielt hätten, wäre der Schaden noch mal deutlich größer gewesen ", sagte Vizepräsident Maurice Eschweiler bei der Jahreshauptversammlung am Montag. Die Arminia war im Sommer aus der Bundesliga abgestiegen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

" Wir dürfen nicht vergessen, wo wir vorher herkamen, nämlich aus einer frischen Sanierung ", sagte Eschweiler. " Durch Corona konnten wir uns finanziell keinen Speck anfressen. Es war jetzt aber ein wirtschaftlich gutes Jahr. " In der vergangenen Spielzeit erwirtschaftete die Arminia ein Plus von 2,9 Millionen Euro. Das Eigenkapital stieg auf rund 100.000 Euro.

Quelle: dpa