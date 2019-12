Joakim Nilsson ist heiß auf den Glühwein in Schweden, Cebio Soukou genießt den Sauerbraten seiner Oma und Jonathan Clauss freut sich auf die traditionelle französische Küche: Den Profis von Arminia Bielefeld schmeckt das Weihnachtsfest in diesem Jahr sicher besonders gut. Herbstmeister der 2. Bundesliga, bestes Team im Kalenderjahr - für die Ostwestfalen war 2019 ein einziger "Traum" . Und das nur zwei Jahre nach dem Fast-Bankrott. Im letzten Spiel in 2019 beim FC St. Pauli am Samstag (21.12.2019, 13 Uhr) will der DSC das tolle Jahr mit einem Erfolg krönen.