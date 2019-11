Arminia Bielefeld im "Bündnis gegen Rechts"

Auf den Flyern in Visitenkartengröße der rechtsextremen Partei "Die Rechte" wurde zu einer Neonazi-Demonstration am 9. November aufgerufen. Auf der Rückseite stand "Freiheit für Ursula Haverbeck". Die 90-jährige Ursula Haverbeck ist mehrmals als Holocaustleugnerin verurteilt und sitzt seit 2018 in der JVA Bielefeld-Brackwede in Haft. Als Mitglied im "Bündnis gegen Rechts" hatte die Bielefelder Arminia ihre Anhänger zur Beteiligung an Gegendemos aufgerufen.