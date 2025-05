Alexander Ende wird neuer Coach bei Preußen Münster

Der SC Preußen Münster hat ein aufregendes Jahr in der 2. Bundesliga hinter sich, das am Sonntagnachmittag in Ulm mit dem Klassenerhalt gut ausgegangen ist.

Nach dem Happy-End richtet sich der Blick bereits auf die neue Spielzeit und auf die großen Herausforderungen, die das zweite Jahr in der zweithöchsten deutschen Spielklasse mit sich bringt. Eine Aufgabe, die der Sportclub mit Alexander Ende als Cheftrainer und Zlatko Muhovic als Co-Trainer angehen wird. Unterstützt werden sie auch zukünftig von Torwarttrainer André Poggenborg und Athletiktrainer Tim Geidies.

Wie der Klub drei Tage nach dem gesicherten Klassenerhalt bekannt gab, wechselt der 45-Jährige Ende ablösefrei vom Drittligisten SC Verl nach Münster, über die Vertragslaufzeit machte der Verein keine Angaben. Im Saisonendspurt hatte noch der ehemalige Nationalspieler Christian Pander die Mannschaft vor dem Abstieg bewahrt.

Video starten, abbrechen mit Escape Reporterin Ann-Christin Voßkühler berichtet vom Saisonabschluss des SC Preußen Münster Lokalzeit Münsterland. . 24:15 Min. . Verfügbar bis 19.05.2027. WDR.

"Mutiger und intensiver Fußball"

"Alexander steht für einen mutigen und intensiven Fußball. Er hat bereits in Verl und Köln bewiesen, dass er trotz begrenzter wirtschaftlicher Mittel mit seiner Spielidee hervorragende Ergebnisse erzielen kann" , kommentiert Ole Kittner, Preußens Geschäftsführer Sport, die Trainerentscheidung.

Alexander Ende, der zuletzt beim SC Verl und zuvor bei Fortuna Köln an der Seiteninie stand, meint: "In diesem emotionalen Umfeld und in dieser herausfordernden 2. Bundesliga arbeiten zu können, ist phantastisch. Die Entwicklung von Preußen ist noch nicht zu Ende, überall entsteht etwas neues, was große Kräfte freisetzen kann. Wir versuchen aggressiven, offensiven und mutigen Fußball zu spielen - das wird auch hier unser Ansatz sein."

Kein unbekanntes Land

Bei den Preußen wird Ende kein unbekanntes Land betreten, wie er betont: "Ich habe eine Vergangenheit als Spieler bei den Preußen und habe die Entwicklung in den letzten Jahren interessiert verfolgt. Auch als Trainer haben sich die Wege gekreuzt, mit Fortuna Köln in der Regionalliga oder in der letzten Saison mit Verl in der 3. Liga."

Alexander Ende wurde 1979 in Grevenbroich geboren und war bis 2013 als Spieler unter anderem bei Fortuna Köln, Bayer Leverkusen II oder dem SC Verl aktiv. In der Saison 2006/07 schnürte er in 16 Partien auch für die Adlerträger die Fußballschuhe.

Auch Co-Trainer hat Münster-Erfahrung

Mit Zlatko Muhovic als Co-Trainer bekommen die Preußen-Fans ebenfalls ein altbekanntes Gesicht zu sehen. Er spielte in der Saison 2013/14 in der 3. Liga für den SC Preußen Münster, kam bei den Profis aber nur zu zwei Einsätzen. Er sagt: "Preußen Münster ist ein Verein mit viel Tradition und tollen Fans. Preußen war meine erste Profistation als Spieler, jetzt ist es meine erste Station als Trainer in der 2. Liga " da schließt sich schon ein Kreis."

Video starten, abbrechen mit Escape Klassenerhalt: Preußen-Fans jubeln | Aktuelle Stunde 00:54 Min. . Verfügbar bis 18.05.2027.

Quelle: red