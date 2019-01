Die Fußball-Regionalliga kennt diese Nachrichten mittlerweile zur Genüge: Nach Wattenscheid 09 und dem TV Herkenrath ist nun Traditionsklub Wuppertaler SV an der Reihe: Es ist laut dem regionalen Fußball-Magazin "Reviersport" kein Geld mehr da. Der Verein steckt in großen finanziellen Schwierigkeiten, kann die Gehälter seiner Spieler nicht mehr bezahlen. Die sollen den Verein nun verlassen. Man will offenbar mit günstigen Nachwuchsleuten die Saison zu Ende spielen.

Das Magazin habe aus Vereinskreisen erfahren, dass den Spielern zum Trainingsauftakt am Montag (07.01.19) von den Finanzproblemen des Vereins berichtet werden soll. Man wolle dann die weitere Vorgensweise besprechen, anschließend tage der Verwaltungsrat des Vereins.

Besserverdiener sollen weg

Was wohl schon fest steht: Die Besserverdiener beim WSV wie Gaetano Manno, Dennis Malura, Silvio Pagano, Gino Windmüller, Kamil Bednarski, Kevin Hagemann, Jonas Erwig-Drüppel oder Jan-Steffen Meier sollen den Klub nach Möglichkeit noch in der Winterpause verlassen, um Gehälter einsparen zu können. Man wolle die Akteure sogar ablösefrei ziehen lassen. Einzig Top-Torjäger Christopher Kramer, der ohnehin schon von etlichen Klubs umworben wird, soll eine Ablöse bringen.

Wattenscheid 09 und TV Herkenrath können auch nicht mehr

Für die Regionalliga West ist diese Nachricht ein weiterer Tiefschlag, nachdem in den vergangenen Wochen bereits Wattenscheid 09 und Aufstiger TV Herkenrath ihre Zahlungsunfähigkeit öffentlich machten. Offenbar passen die Kosten in der Liga in keinster Weise mit den Einnahmemöglichkeiten zusammen. Um konkurrenzfähig zu bleiben, gehen die Klubs bei Spielerverpflichtungen und -gehältern große finanzielle Risiken ein, die dann zum Knockout führen können.

Schwache Zuschauerzahlen, fehlende Einnahmen