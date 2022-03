Fritz und Viktoria im Glück

Den Schwung aus dem glücklichen Sieg gegen Wehen Wiesbaden (2:1) in der vergangenen Woche nahmen die Kölner mit in die Anfangsphase. Schon in der sechsten Minute erzielte Moritz Fritz die Führung für Viktoria. Nach einer Freistoßflanke ging der Ball von seinem Körper zunächst an die Latte, dann konnte er doch noch zum 1:0 abstauben. Glück für die Kölner: Zuvor hatte es eine Abseitsstellung gegeben, die unerkannt blieb.

Das Team von Trainer Olaf Janßen dominierte fortan erstmal die Partie, konnte sich aber keine weiteren klaren Chancen erspielen. Stattdessen kämpfte sich Würzburg zurück ins Spiel, es entwickelte sich zwischen den beiden Teams ein äußerst umkämpftes Duell, in dem bis zur Pause keine weiteren Tore fielen.

Köln mit "Schiedsrichterglück"

Janßen wollte offenbar mehr und brachte Youssef Amyn ins Spiel, der gegen Wehen mit zwei Toren als Joker schon zum Helden avancierte. Und auch in Würzburg sorgte der 18-Jährige gleich für Gefahr. Frei vor dem Tor stehend scheiterte er jedoch am gegnerischen Keeper Hendrik Bonmann (48.).

Danach ging das Schiedsrichterglück der Kölner weiter. In der 52. Minute erzielte Würzburgs Fanol Perdedaj den Ausgleich, aber das Tor wurde wegen Abseits aberkannt - wie beim 1:0 eine Fehlentscheidung.

Einmal zittern, ansonsten stark verteidigt

Darauf zeigten sich die Kickers auch in der Offensive. Marvin Pourie hatte die große Möglichkeit zum Ausgleich verfehlte das Kölner Tor aber knapp aus kurzer Distanz (57.).

Insgesamt gelang es Viktoria aber, dem gegnerischen Druck standzuhalten. In der Folge stürmten die Würzburger zwar und waren spielbestimmend, große Gelegenheiten gab es aber nicht mehr. Köln verteidigte den knappen Vorsprung und sicherte sich "Big Points" im Abstiegskampf.

Quelle: sho