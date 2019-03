Alexander Eichner hatte gute Nachrichten für den Wuppertaler SV. Der Vorstandssprecher bestätigte dem WDR am Montag (18.03.2019), dass die finanzielle Lücke von 100.000 Euro, die bis zu diesem Tag aufgebracht werden musste, geschlossen werden konnte. Damit dürfte die drohende Insolvenz abgewendet werden können.

Der EX-WSV-Vorsitzende Friedhelm Runge, Trikotsponsor Uwe Heyn sowie der neue Sportdirektor Karsten Hutwelker stellen dem Klub das Geld in Form von Darlehen und Bürgschaften zur Verfügung. Die Summe war bei einem erneuten Kassensturz des neuen Vorstands als Fehlbedarf für den April ermittelt worden.

Doch damit nicht genug. Bis Mai fehlen dem Klub weitere 150.000 Euro. "Auch daran arbeite ich schon" , sagte Eichner. "Ich bin zuversichtlich, dass wir auch das hinbekommen."

Neue Saison bereits in der Planung

Die für Juni ebenfalls benötigten 100.000 Euro seien eigentlich durch bestehende Sponsorenverträge bereits vorhanden und müssten lediglich zwischenfinanziert, so der Vorstandssprecher. Damit seien dann auch alle finanziellen Lücken identifiziert.

Zudem habe Eichner bereits begonnen, die neue Saison finanziell zu planen. "Das ist sicher eine schwere Aufgabe. Aber ich denke, wenn wir die Dinge in aller Ruhe planen können, werden wir ein konkurrenzfähige Mannschaft auf den Rasen bringen können", sagte Eichner.

Am 8. April, bei der Jahreshauptversammlung, sollen die Mitglieder dann entscheiden, in welchem Umfang der WSV sich engagieren soll. "Das muss ich dann für die weitere Arbeit wissen", so Eichner.