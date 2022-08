Am Dienstag hatte der SV Straelen endlich mal wieder Grund zum Jubel. Man hatte gewonnen. Aber es jubelte eigentlich keiner. Denn der Sieg war nicht gerade glanzvoll. Eher erneut ernüchternd: Bei Bezirksligist DJK Katernberg (7. Liga) siegte der Tabellenletzte der Regionalliga-West in der ersten Runde des Niederrhein-Pokals mit 4:2 nach Verlängerung. "Das Spiel war schwach. Aber wir waren auch letztes Jahr in den ersten Runden im Pokal nicht gut und am Ende sind wir Niederrhein-Pokalsieger geworden", sagte Kevin Wolze dem Online-Portal "Reviersport".

Auf den 32-Jährigen kommt in diesen Tagen so einiges zu. Eigentich wollte Wolze (ehemals u.a. MSV Duisburg und VfL Osnabrück) seine Karriere gemütlich im kleinen Fußballdörfchen am Niederrhein ausklingen lassen. Doch nach einer schweren Verletzung kam er fußballerisch nicht mehr auf die Beine und wurde von Klubchef Hermann Tecklenburg kurzerhand zum Sportdirektor des SV Straelen umfunktioniert.

Fünf Niederlagen - Oliseh wirft das Handtuch

Nun hatten sie es zuletzt aber schwer beim SVS. Startrainer Sunday Oliseh, der vor der Saison verpflichtet wurde, funktionierte nicht und suchte nach fünf Spieltagen und fünf Niederlagen das Weite. Seither steht das Team nicht nur punktlos da, sondern hat auch keinen Trainer. Den soll Wolze suchen. Bis das geschafft ist, steht er selbst am Spielfeldrand. Was aber keine Dauerlösung werden soll. "Wir suchen einen neuen Mann. Lassen uns aber Zeit und werden am kommenden Wochenende alles sortieren und besprechen", sagt Wolze.

Schließlich ist die Taktung für den ehemaligen Verteidiger ja auch intensiv. In der Woche Pokalspiel und am Samstag kommt Preußen Münster ins Dorf. Die großen Preußen, die in dieser Saison endlich den Sprung in die Dritte Liga schaffen wollen. Die Statistik macht dem SVS auch nicht gerade Mut: Von vier Duellen gingen bisher gegen die Preußen alle schief. Es wäre schon ein dickes Pfund, wenn sich diese Statistik am Samstag zugunsten des SV Straelen verändern würde.

Quelle: oja