Breiterer Kader, mehr Flexibilität - mit dieser Formel geht Schalke 04 in die neue Saison. "Wir haben ein sehr gutes Gefühl", sagt Trainer Domenico Tedesco vor dem Start. Dass die "Königsblauen" in gleich drei Wettbewerben antreten, nimmt er dabei positiv: "Ich nenne es Dreifachbelohnung statt -belastung, schließlich dürfen wir dreimal ran." Mit dem VfL Wolfsburg erwartet Tedesco zum Bundesliga-Auftakt am Samstag (25.08.2018) gleich eine Herausforderung: "Sie haben sich nach der Vorsaison natürlich viel vorgenommen."

Trotz der größeren Möglichkeiten, vor allem in der Offensive, dürfte Tedesco im ersten Ligaspiel zunächst wohl wieder auf eine Dreier-Abwehrreihe und mit Guido Burgstaller einen Stürmer setzen. Schalke 04 muss allerdings in der Dreierkette umplanen, da Benjamin Stambouli mit einer Syndesmose-Verletzung wie vier weitere Spieler vorerst ausfällt. Für ihn wird Neuzugang Salif Sané die Reihe komplettieren.