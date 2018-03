Tedesco vor Wolfsburg: "Kritik trifft uns nicht"

" Die Kritik, dass wir unansehnlichen Fußball spielen, trifft uns nicht. Es war in Mainz kein Spektakel. Umso schöner ist es, dass das Team in puncto Siegeswille und Körperhaltung voll da ist ", so Tedesco vor der Partie in Wolfsburg am Samstag (17.03.2018, 18.30 Uhr). In Mainz hatten die Knappen mit 1:0 gewonnen.