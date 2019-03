Fortuna Düsseldorf kann im Auswärtsspiel am Samstag beim VfL Wolfsburg (16.03.2019/15.30 Uhr) wieder auf Kevin Stöger zurückgreifen. "Er ist wieder bei Kräften" , sagte Trainer Friedhelm Funkel über den österreichischen Spielmacher, der zuletzt zwei Spiele wegen Fiebers verpasst hatte: "Er kommt auf jeden Fall in den Kader zurück. Ob er von Anfang an spielt, weiß ich noch nicht."