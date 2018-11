Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund geht mit großen Personalproblemen in die Partie am Samstag (03.11.2018/15.30 Uhr) beim VfL Wolfsburg. Vor allem in der Defensive ist Trainer Lucien Favre nach dem Ausfall von Abdou Diallo zu Umstellungen gezwungen. Der 22 Jahre alte Abwehrspieler hatte sich beim 3:2-Erfolg nach Verlängerung im DFB-Pokal am Mittwoch über Union Berlin nach ersten Diagnosen eine Adduktorenverletzung zugezogen. Für Diallo dürfte Raphael Guerreiro auf der linken Seite der Viererkette zum Einsatz kommen.