Deutscher Meister und Pokalsieger mit dem FC

Wolfgang Overath im DFB-Dress im Jahr 1971. Drei Jahre später wurde er mit Deutschland Weltmeister.

Der größte Moment sei zweifellos der Gewinn der Heim-WM 1974 gewesen, " darüber geht nichts, mehr kann man nicht erreichen. " Als Regisseur der deutschen Auswahl holte Overath neben Franz Beckenbauer, Gerd Müller und Uli Hoeneß in München den Goldpokal. In Köln war er damals längst der Mann, um den sich alles drehte. 1964 führte Overath den FC zur ersten Bundesliga-Meisterschaft. Zwei weitere Triumphe im DFB-Pokal (1968, 1977) gestaltete Overath mit. Den Verein wechselte er nie wieder.

An drei Weltmeisterschaften teilgenommen

Overath (M.) neben Gerd Müller (l.) und Uli Hoeneß (r.) im Moment seines größten Triumphes.

Mit der Nationalelf nahm er an drei Weltmeisterschaften teil. Overath wurde 1966 in England Zweiter und vier Jahre später in Mexiko Dritter. Ausgerechnet die Krönung seiner Karriere hätte er beinahe selbst verhindert. Vor der WM 1974 fiel Overath in ein Leistungsloch. Sein Selbstvertrauen sank, die deutsche Presse forderte den Konkurrenten Günter Netzer. Am Ende siegte aber sein Ehrgeiz.

1977 folgte das Karriere-Ende beim 1. FC Köln, nach neuen Beschäftigungen musste Overath sich nicht umsehen. Schon in jungen Jahren hatte er an seinem Immobilien-Imperium gebaut, war zudem Repräsentant für einen Sportartikelhersteller und schob soziale Projekte an.

2004 ging es zurück ins Geißbockheim

Die wohl intensivste Zeit nach der aktiven Karriere führte ihn 2004 zurück ins Geißbockheim. Zunächst erfüllte die Galionsfigur Overath die Erwartungen. Doch vor allem der Umgang mit dem Geld sorgte für zunehmenden Gegenwind von der Basis.

Overath kurz nach seiner Rücktrittserklärung 2011.

Im November 2011 kam es zum Knall: Overath und sein Vorstand traten geschlossen zurück. Der FC stand ohne Führung da und wirtschaftlich nahe am Abgrund. Overath fühlte sich in der Folge als Sündenbock der neuen Führung, jahrelang herrschte Funkstille. Mittlerweile hat man sich ausgesprochen. Overath besucht wieder die Heimspiele seines FC, und das ist durchaus eine Erleichterung für ihn. " Es gab für mich immer nur einen Klub ", sagt er, " und da werde ich mich auch nie von trennen können. "

