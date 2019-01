Die Winterfahrpläne der NRW-Zweitligisten

1. FC Köln

FC-Trainer Markus Anfang soll Köln zurück in die Bundesliga führen.

Trainingsstart:

4. Januar 2019



Trainingslager:

9. bis 17. Januar in Palma de Mallorca



Testspiele:

-



2. Bundesliga:

31. Januar bei Union Berlin (20.30 Uhr)

Arminia Bielefeld

Arminias neuer Trainer Uwe Neuhaus

Trainingsstart:

3. Januar 2019



Trainingslager:

13. bis 22. Januar in Benidorm (Spanien)



Testspiele:

9. Januar gegen Hertha BSC (in Berlin)

13. Januar - Hallenturnier in Gummersbach

17. Januar gegen TSV München 1860

25. Januar gegen VfB Lübeck

Weitere Tests sind für den 20. und 21. Januar geplant



2. Bundesliga:

30. Januar bei Dynamo Dresden (20.30 Uhr)

MSV Duisburg

Torsten Lieberknecht, Trainer des Fußball-Zweitligisten MSV Duisburg.

Trainingsstart:

3. Januar 2019



Trainingslager:

14. bis 22. Januar in Almancil (Portugal)



Testspiele:

13. Januar - Hallenturnier in Gummersbach

21. Januar gegen Servette Genf (in Ferreiras)



2. Bundesliga:

29. Januar beim VfL Bochum (18.30 Uhr)

SC Paderborn

Paderborns Trainer Steffen Baumgart.

Trainingsstart:

3. Januar 2019



Trainingslager:

-



Testspiele:

9. Januar gegen den SV Meppen

13. Januar - Hallenturnier in Gummersbach

Weitere Tests gegen den VfB Lübeck, den SV Darmstadt 98 und die Sportfreunde Lotte (Termine und Uhrzeiten noch nicht bekannt).

Alle Testspiele finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf dem Paderborner Trainingsgelände statt.



2. Bundesliga:

30. Januar bei Jahn Regensburg (18.30 Uhr)

VfL Bochum

Trainer Robin Dutt beim Training des VfL.

Trainingsstart:

7. Januar 2019



Trainingslager:

13. bis 20. Januar in Marbella (Spanien)



Testspiele:

16. Januar gegen ZSKA Sofia

19. Januar gegen Dynamo Kiew

23. Januar - Testspiel geplant



2. Bundesliga:

29. Januar gegen MSV Duisburg (18.30 Uhr)