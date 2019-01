Die Winterfahrpläne der NRW-Bundesligisten

Bayer 04 Leverkusen

Lars (l.) und Sven Bender beim Training von Bayer 04 Leverkusen

Trainingsstart:

4. Januar



Trainingslager: -



Testspiele:

-



Bundesliga-Start:

19. Januar gegen Mönchengladbach (15.30 Uhr)

Borussia Dortmund

Dortmunds Coach Lucien Favre beim Training

Trainingsstart:

3. Januar - Leistungsdiagnostik

4. Januar - Trainingsbeginn



Trainingslager:

4. bis 12. Januar in Marbella (Spanien)



Testspiele:

7. Januar gegen Fortuna Düsseldorf (in Spanien, 16 Uhr)

11. Januar gegen Feyenoord Rotterdam (in Spanien, 17 Uhr)



Bundesliga-Start:

19. Januar in Leipzig (18.30 Uhr)

Borussia Mönchengladbach

Training bei Borussia Mönchengladbach

Trainingsstart:

2. Januar - Leistungsdiagnostik

3. Januar - Trainingsbeginn



Trainingslager:

5. bis 12. Januar in Jerez (Spanien)



Testspiele:

7. Januar gegen FC Magdeburg (in Jerez, 15 Uhr)

11. Januar gegen Standard Lüttich (nahe Gibraltar, 17 Uhr)

13. Januar Telekom Cup in Düsseldorf mit Bayern München, Hertha BSC und Fortuna Düsseldorf (ab 13 Uhr)



Bundesliga-Start:

19. Januar in Leverkusen (15.30 Uhr)

FC Schalke 04

Steven Skrzybski, Bastian Oczipka und Benjamin Stambouli im Training

Trainingsstart:

3. Januar Trainingsbeginn



Trainingslager:

4. bis 12. Januar in Benidorm (Spanien)



Testspiele:

11. Januar gegen KRC Genk (in Benidorm. 15.30 Uhr)



Bundesliga-Start:

20. Januar gegen Wolfsburg (18 Uhr)

Fortuna Düsseldorf

Trainingsstart:

3. Januar - Leistungsdiagnostik

4. Januar - Trainingsbeginn



Trainingslager:

5. bis 12. Januar in Marbella (Spanien)



Testspiele:

7. Januar gegen Fortuna Düsseldorf (in Spanien, 16 Uhr)

13. Januar Telekom Cup in Düsseldorf mit Bayern München, Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach (ab 13 Uhr)



Bundesliga-Start:

19. Januar in Augsburg (15.30 Uhr)