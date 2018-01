Dank eines schönen Treffers von Milos Jojic hat der 1. FC Köln am Samstag (06.01.2018) den Wintercup in Bielefeld gewonnen und Selbstvertrauen für die Aufholjagd in der Bundesliga getankt. Jojic erzielte im Finale gegen Zweitligist Arminia Bielefeld vor 5.125 Zuschauern bereits in der 7. Minute das entscheidende Tor. Nachdem der aus seinem Kasten herausgeeilte Arminia-Keeper Stefan Ortega den Vorstoß von Sehrou Guirassy noch stoppen konnte, war er gegen den anschließenden Lupfer von Jojic chancenlos.

Timo Horn ist Matchwinner gegen die Hertha

Der Kölner Jonas Hector (l.) im Zweikampf mit Davie Selke (Hertha BSC)

Im Halbfinale hatte der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga zuvor Hertha BSC ausgeschaltet. In den 60 Minuten der regulären Spielzeit fielen zunächst keine Treffer. Im entscheidenden Elfmeterschießen avancierte FC-Schlussmann Timo Horn zum Matchwinner, als er gegen Fabian Lustenberger und Vladimir Darida parierte. Da Salih Özcan, Simon Terodde, Tim Handwerker und Matthias Lehmann für Köln souverän verwandelten, zog der FC mit 4:1 ins Finale ein.

Bielefeld dreht Spiel gegen Hannover

Die Arminia hatte sich im eigenen Stadion bereits vor den Rheinländern das Finalticket gesichert. Zum Auftakt des eintägigen Turniers besiegten die Ostwestfalen den Erstligisten Hannover 96 mit 2:1 (0:1). Patrick Weihrauch (34. Minute) - bedient vom 96er-Keeper Philipp Tschauner - und Andreas Voglsammer (45.) trafen für die Gastgeber, die durch Niclas Füllkrug (5.) früh in Rückstand geraten waren.

Die Hannoveraner gewannen anschließend zumindest das Spiel um Platz drei. Sebastian Maier (27.) erzielte beim 1:0-Erfolg gegen die Hertha den einzigen Treffer.

Video starten, abbrechen mit Escape FC-Coach Ruthenbeck - "Wir sind in der Pflicht" | Sportschau.de | 03.01.2018 | 00:27 Min. | Verfügbar bis 03.01.2019 | Das Erste

Stand: 06.01.2018, 19:47