Teamcheck - Schalke 04 fehlt die Orientierung

So lief die Hinrunde

Der 36 Jahre alte Naldo wechselt vom FC Schalke zur AS Monaco.

Beim Blick auf die Bundesligatabelle wird sich manch ein Anhänger des Ruhrgebietsklubs im neuen Jahr gefragt haben, ob er wirklich wahr ist, was er dort sieht: Das Team hat sich in der Bundesliga gerade einmal 18 Punkte erspielt. Nur vier Punkte beträgt der Vorsprung des Tabellen-13. auf den Relegationsrang. Gestartet sind die Schalker mit hohen Ambitionen, die erneute Qualifikation für die europäische Königsklasse, in der sie sich in der schwächsten Gruppe für das Achtelfinale qualifiziert haben, war das Ziel.

In der augenblicklichen Situation wären Trainer Domenico Tedesco und sein Team allerdings froh, wenn sie sich in der Rückrunde möglichst schnell aus der gefährlichen Tabellenregion verabschieden könnten.

Die Gründe für diesen unerwarteten Absturz sind vielfältig: Das geringe spielerische Niveau des Teams, die mangelnde Durchschlagskraft im Angriff (lediglich 20 erzielte Tore), die überraschende Anfälligkeit in der Defensive (24 Gegentore), eine Vielzahl verletzter Spieler sowie die ständigen Rotationen in der Startelf, die nie eine eingespielte Elf hatte entstehen lassen, sind die wohl markantesten sportlichen Ursachen für diese enttäuschende Hinrunde der Schalker.