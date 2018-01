1. FC Köln hofft auf ein "Wunder"

So lief die Hinrunde

Das Jahr 2017 endete für den 1. FC Köln in der Hinrunde der laufenden Saison so katastrophal, wie es sensationell begonnen hatte. Nachdem die Rheinländer in der vergangenen Spielzeit erstmals nach 25-jähriger Abstinenz ein Europapokal-Ticket gelöst hatten, legte der FC mit sechs Punkten die schlechteste Hinrunde seiner Erstliga-Historie hin. Erst am 17. Spieltag feierte der FC mit dem 1:0-Heimerfolg gegen Wolfsburg den ersten Liga-Sieg.

Trotzdem ging es für den FC nicht mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause, das Bundesliga-Schlusslicht verabschiedete sich mit einer Niederlage im Achtelfinale des DFB -Pokals gegen Schalke. Wer es positiv sehen will, wird darauf verweisen, dass sich der FC - nachdem er zuvor bereits in der Europa League ausgeschieden war - nun voll auf den Kampf gegen den Abstieg konzentrieren kann.

Wer kommt, wer geht

Dass die Kölner elf Punkte vom rettenden Ufer und neun vom Relegationsplatz trennen, kommt nicht von ungefähr - neben der löchrigsten Abwehr (32 Gegentore) stellen sie auch den harmlosesten Sturm (10 Tore) der Liga. Lediglich Sehrou Guirassy gelang mehr als ein Treffer (4).

Beim Laktattest in Köln: Simon Terodde

Personell hat der FC in der Offensive nachgelegt und Simon Terodde vom VfB Stuttgart verpflichtet. Der 29-Jährige, der die Schwaben in der vergangenen Saison mit 25 Treffern in die erste Liga geschossen hatte, gehörte beim VfB zum Stammpersonal, erzielte bis zur Winterpause aber nur zwei Bundesliga-Tore. Den Klassenerhalt des FC, wo Terodde zwischen 2009 und 2011 schon einmal unter Vertrag stand, hält er noch für möglich: " Es ist eine schwierige Situation. Aber als ich gestern in die Kabine gekommen bin, habe ich jede Menge Qualität gesehen ", sagte er nach seinem ersten Training in Köln.

In der Defensive setzt der FC auf einen internen Rückkehrer. Nationalverteidiger Jonas Hector bestritt im September sein letztes Pflichtspiel, fehlte seitdem wegen eines Syndesmoserisses. Zum Trainingsauftakt im Januar meldete sich der 27-Jährige fit und dürfte im WM -Jahr hochmotiviert sein, da er nicht nur mit dem FC, sondern auch in der Gunst von Bundestrainer Joachim Löw Boden gutmachen will. Neben Hector stießen auch Claudio Pizarro, Sehrou Guirassy, Simon Zoller und Nachwuchstalent Nikolas Nartey aus dem Lazarett wieder zum Kader. Ende Januar sollen auch Rekordverpflichtung Jhon Cordoba und Dominic Maroh wieder fit sein.

Der Trainer

Während Sportdirektor Jörg Schmadtke und der FC schon im Oktober getrennte Wege gingen, hielten die FC-Verantwortlichen lange an Trainer Peter Stöger fest. Nach dem 2:2 auf Schalke am 2. Dezember kam es schließlich doch zur Trennung. Wenige Tage, bevor Armin Veh als neuer Sportdirektor vorgestellt wurde, musste Stöger, der mittlerweile in Dortmund auf der Trainerbank sitzt, für Kölns U19 -Coach Stefan Ruthenbeck Platz machen.

Video starten, abbrechen mit Escape FC-Coach Ruthenbeck - "Wir sind in der Pflicht" | Sportschau.de | 03.01.2018 | 00:27 Min. | Verfügbar bis 03.01.2019 | Das Erste

Der Kölner Torhüter Timo Horn

Dessen Bilanz stimmt mit vier Niederlagen in fünf Pflichtspielen - darunter die 3:4-Heimschlappe gegen Freiburg nach 3:0-Führung - nur bedingt optimistisch. Aber beim FC denkt man nach dieser Hinrunde mit Blick auf den Klassenerhalt ohnehin in anderen Kategorien. " Das würde einem Wunder gleichkommen ", sagte FC-Keeper Timo Horn nach dem Pokal-Aus gegen Schalke und betonte, dass man mit Ruthenbeck weitermachen wolle. Diesem Wunsch entsprach der Klub und beförderte den 45-Jährigen bis zum Saisonende zum Cheftrainer.

Ausblick auf die Rückrunde

Die Spieler des 1. FC Köln haben den Wintercup in Bielefeld gewonnen.

Einen treffenderen Ausblick auf die Rückrunde als Timo Horn kann man kaum wagen. Die für das "Wunder Klassenerhalt" nötige Aufholjagd könnten die Kölner am 14. Januar zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach einläuten: " Wir wollen dieses Spiel auf Teufel komm raus gewinnen ", sagte Ruthenbeck. " Mit einem Sieg könnte man für Euphorie sorgen, den Rückstand ein wenig verkürzen und damit schon ein Zeichen setzen. " Ein erstes kleines Zeichen setzte der FC am vergangenen Samstag (06.01.2018) beim Wintercup in Bielefeld, den er nach Siegen gegen Hertha BSC und die gastgebende Arminia gewann.

Stand: 08.01.2018, 15:18