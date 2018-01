BVB - Neustart mit stabilerer Defensive

Wer kommt, wer geht

Marco Reus beim Trainingsauftakt des BVB in Marbella

Dass neue Profis bereits im derzeit laufenden Trainingslager in Spanien dazukommen, erscheint unwahrscheinlich. Allerdings arbeitet BVB-Sportdirektor Michael Zorc laut Medienberichten an einer Verstärkung des Kaders. Auf der Einkaufsliste sollen Abwehrspieler Manuel Akanji (Basel) und der einstige Borusse Henrich Mchitarjan (Manchester United) stehen. Forderungen von Stöger nach einer Aufbesserung des Kaders gibt es jedoch nicht: "Das ist nicht so entscheidend für mich. Qualität ist genug da."

Stöger setzt auf aus Zugänge aus den eigenen Reihen. Mit Marco Reus, Mario Götze, Gonzalo Castro und Lukasz Piszczek hat der Trainer in der Rückrunde voraussichtlich gleich vier Spieler wieder zur Verfügung, die in der Hinrunde entweder ganz oder einige Wochen wegen Verletzungen fehlten.

Michael Zorc

Vor allem mit der fortschreitenden Genesung von Angreifer Reus ist beim BVB die Hoffnung auf mehr Durchschlagskraft verbunden. Der 28 Jahre alte Nationalspieler, der sich im vergangenen Mai beim Pokalfinale gegen Frankfurt einen Kreuzbandriss zugezogen hatte, scheint weiter zu sein als erwartet. Im Trainingslager absolvierte er schon Einheiten mit der Mannschaft.

Der Trainer

Bis jetzt ist Peter Stöger als Trainer von Borussia Dortmund fast alles gelungen: Die beiden Ligaspiele unter seiner Leitung wurden gewonnen, und das Pokal-Aus im Achtelfinale gegen den FC Bayern München verlief dank starker Schlussphase zumindest spannend – was ja nicht schlecht ist für eine Mannschaft, die zuvor wochenlang nur Misserfolge eingefahren hatte.

BVB-Trainer Peter Stöger

Stöger hat in der kurzen Zeit, die ihm zur Verfügung stand, an den richtigen Stellschrauben gedreht: Er hat die Mannschaft vorsichtiger, das heißt defensiver auf- und eingestellt, und er hat Julian Weigl wieder jene Rolle als Spielgestalter anvertraut, in der der 22-Jährige lange Zeit das BVB-Spiel geprägt hat.