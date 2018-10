Die Bayern waren auch letzter DFB-Pokalgegner der Münsteraner - am 17. August 2014 gewannen sie im Preußenstadion mit 4:1. Die frisch gekürten Weltmeister Mario Götze und Thomas Müller schossen den Rekordpokalsieger vor der Pause auf die Siegerstraße. Gegen ein Team mit fünf Weltmeistern in der Startelf zu verlieren, ist keine Schande, aber im Westfalen-Pokal gegen den klassentieferen SVR auszuscheiden, dürfte die Stimmung in Münster nachhaltig trüben.

Preußen-Stürmer Dadashov spielt in der Nations League

Marco Antwerpen

Und die ist gerade sehr gut, rangiert man in der 3. Liga nach elf Spielen doch auf Rang drei. Damit steht das Team von Trainer Marco Antwerpen im Aufstiegsrennen sowie im Kampf um ein DFB-Pokalticket glänzend da. Sollte es nämlich nicht gelingen, als Landespokalsieger in den DFB-Pokal einzuziehen, könnte sich Münster das Startrecht auch über einen der ersten vier Plätze in Liga drei sichern. Rödinghausen erwarb das Ticket für die große Bühne auch auf anderem Wege - als bester westfälischer Regionalligist in einem Entscheidungsspiel gegen Oberligameister SV Lippstadt.

Der Pokalweg ist zwar der kürzere, aber kein Selbstläufer: " Sie haben eine wuchtige und kompakte Mannschaft, die auch in der Liga noch nicht so oft verloren hat. Das wird eine schwierige Aufgabe werden ", warnte Antwerpen am Montag (08.10.2018) vor Rödinghausen. Bitter, dass der Preußen-Coach ausgerechnet in diesem Spiel auf seinen Toptorjäger Rufat Dadashov verzichten muss. Der 27-Jährige ist für die anstehenden Spielte in der Nations League in die Nationalmannschaft Aserbaidschans berufen worden.

