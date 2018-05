Westfalenpokal - SCP will Favoritenrolle gerecht werden

Im Finale des Westfalenpokals am Pfingstmontag sind die Rollen klar verteilt. Zweitligaufsteiger SC Paderborn 07 ist der klare Favorit gegen den künftigen Oberligisten TuS Erndtebrück. "Wir sind der Favorit und so wollen wir auch auftreten" , sagt Paderborns Trainer Steffen Baumgart.

Ratajczak im Tor

Dennoch nutzt er das Finale in Erndtebrück um jene Spieler einzusetzen, die während der abgelaufenen Saison in der 3. Liga nicht so oft zum Zuge gekommen sind. Geplant sind unter anderem die Einsätze von Leon Fesser und Ron Schallenberg. Im Tor steht Michael Ratajczak, der nur vier mal in der Liga zum Einsatz kam allerdings alle fünf Spiele im Westfalenpokal bestritt.

Aufslösungserscheinungen nach Abstieg

Baumgart erwartet einen robusten Gegner, der kompakt auftreten und seiner Mannschaft alles abverlangen wird. In Erndtebrück gibt es nach dem Abstieg aus der Regionalliga allerdings bereits Auflösungserscheinungen. Ein Großteil der Spieler wird den Klub aus dem Wittgensteiner Land verlassen. Und auch für Trainer Florian Schnorrenberg wird das Pokalfinale die letzte Partie in Erndtebrück sein.