Die klar favorisierten Bielefelder gewannen in der heimischen SchücoArena am Donnerstag mit 2:0 (1:0). Außenseiter Lotte präsentierte sich über weite Strecken der Partie ordentlich, ließ aber im Abschluss die nötige Kaltschnäuzigkeit vermissen. Die Tore für Bielefeld erzielten Joel Grodowski (16. Spielminute) Spielminute und Noah Sarenren Bazee (90.).

Die Bielefelder bejubelten nach dem Sieg die zweite Trophäe der Saison: Nachdem die Arminia schon den Meistertitel samt Aufstieg feiern durfte, reckte Kapitän Mael Corboz auch den Westfalenpokal in die Höhe. Am vergangenen Samstagabend hatte Bielefeld das DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart verloren. Nach einer langen Saison waren einige Spieler am Sonntag nach Mallorca geflogen, um die überzeugende Spielzeit zu feiern.