Eine Reise durch Assauers Leben

Ob Rudi Assauer bei der Weltpremiere des Films über sein Leben sein wird, ist offen. "Das ist geplant. Aber man weiß natürlich nicht, ob am Freitag ein guter oder nicht so guter Tag für ihn ist" , sagte Regisseur Don Schubert. Assauer ist seit vielen Jahren an Alzheimer erkrankt und sitzt teilweise im Rollstuhl.

"Papa geht es gut" , sagte seine älteste Tochter Bettina Michel, die das Projekt maßgeblich vorantrieb und ihren Vater seit Jahren betreut: "Aber es kommt auf die Tagesform an. Mit dem Film wollen wir ihm ein Denkmal setzen." Denn der heute 74 Jahre alte Assauer hat den FC Schalke 04 in den vergangenen Jahren geprägt wie kein anderer.