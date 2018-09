Torhüter Roman Weidenfeller ist am Freitagabend vor stimmungsvoller Kulisse im heimischen Dortmunder Stadion als vierter Weltmeister von 2014 von der großen Fußball-Bühne abgetreten. "So etwas gibt es nur in Dortmund" , sagte der scheidende Torhüter. Er gehe "mit einer Träne im Auge, weil es so lange mein Wohnzimmer war" .