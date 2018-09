Weidenfeller nimmt Abschied in Dortmund

Mit einem Abschiedsspiel in Dortmund feiert der ehemalige BVB-Torwart am Freitagabend (07.09.2018, 19 Uhr) sein Karriereende. Der 38-Jährige erwartet zahlreiche Freunde und Weggefährten. Wenn die Mannschaft "Roman and friends" gegen die "BVB Allstars" spielen, werden zahlreiche bekannte Gesichter dabei sein.

"Es ist ein mulmiges Gefühl, es wird mein letztes Spiel sein", sagte Weidenfeller vor dem Spiel in der Lokalzeit Dortmund des WDR. "Auf der anderen Seite freue ich mich unheimlich auf die Partie."

Viele Legenden auf dem Platz

Dortmunder Fans präsentieren eine Choreographie zur Verabschiedung von Torwart Roman Weidenfeller

Bei den "BVB Allstars" werden ehemalige Dortmunder wie Marcio Amoroso, Ebi Smolarek oder Neven Subotic spielen. Beim Team "Roman and friends" sind viele von Weidenfellers früheren Mitspielern aus Kaiserslautern und der Nationalmannschaft dabei. Beispielsweise Lincoln, David Odonkor, Tim Wiese oder Hany Ramzy.

Weidenfeller wurde mit Borussia Dortmund jeweils zwei Mal deutscher Meister und DFB-Pokalsieger. Erst mit 33 Jahren debütierte er in der Nationalmannschaft - 2014 gewann er dann aber mit Deutschland in Brasilien die Weltmeisterschaft.