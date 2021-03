Bartosz Maslon ist gut durchgeschwitzt. Gerade hat er in seinem Wohnzimmer wieder eine knapp einstündige Trainingseinheit hinter sich gebracht. Zwischen Esstisch, Couch und Wohnzimmerschrank hat er Fitness- und Fußballtechnik-Übungen vorgemacht. Zugeschaltet waren rund 30 Kinder des Amateurvereins VfB Kirchhellen - über eine Zoom-Videokonferenz. In ihren eigenen vier Wänden haben sie Maslons Übungen nachgemacht und mal wieder etwas für ihre Fitness getan.

Genau darum geht es Bartosz Maslon: Die Kids in Bewegung zu bringen. "Ich bin Sportlehrer an der Grundschule und habe seit dem ersten Corona-Lockdown mit zunehmender Sorge beobachtet, wie sich die Kids immer weniger bewegt haben. Schon nach wenigen Wochen waren da sogar auf den ersten Blick körperliche Veränderungen zu beobachten. Viele hatten schon sehr schnell an Gewicht zugelegt."

Mit Robert Lewandowski in einem Team

Maslon, der als ehemaliger Spieler des polnischen Zweitligisten Znicz Pruszkow sogar mal mit Robert Lewandowski in einem Team stand, hatte das Gefühl, etwas tun zu müssen. Als aktueller Co-Trainer des Oberligisten Wattenscheid 09 holte er zunächst die Nachwuchskicker seines Klubs vor die TV-Bildschirme. "Ich habe zuerst die Jugendspieler aus Wattenscheid zum Zoom-Training eingeladen. Und schnell gemerkt: das klappt. Die Kids waren begeistert und haben super mitgezogen. Mit der Zeit habe ich das Angebot auch für Kinder aus anderen Vereinen ausgeweitet. Das ist richtig groß geworden" , sagt er.

Aktuell findet Maslons Zoom-Training zweimal die Woche statt. Dienstags und donnerstags ab 18.30 Uhr legt er los, über einen vorher versendeten Code können sich die vorher ausgwählten Kids einwählen. "Wir müssen alle zusammen daran arbeiten, dass die Kinder die Coronakrise so gut wie möglich überstehen. Da wird auch vonseiten der Politik insgesamt viel zu wenig dran gedacht" , findet Maslon.

"Vereine scheuen die Verantwortung"

Zwar ist auch rund um seinen Wohnort Gelsenkirchen grundsätzlich Fußballtraining für Kinder auf den Sportplätzen wieder erlaubt, doch viele Vereine halten die Sportanlagen dennoch geschlossen. "Sie können die Hygienevorschriften nicht stemmen und scheuen die Verantwortung. Was ja verständlich ist, denn die Vereine werden vonseiten der Politik aus mit diesen Problemen allein gelassen" , hat Maslon erkannt. Dennoch hofft er, dass sein Zoom-Training bald überflüssig wird: "Viel lieber wäre mir, ich hätte die Kinder und Jugendlichen wieder in natura vor mir."

oja | Stand: 16.03.2021, 11:37