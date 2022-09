Am 9. Spieltag der Regionalliga West kassierte die SG Wattenscheid gegen den SV Straelen eine deftige 0:4 (0:2)-Heimpleite. Gegen das bisher punktlose Tabellen-Schlusslicht von der deutsch-niederländischen Grenze zeigten die Ruhrstädter eine Woche nach dem respektablen 2:2 bei der Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach eine katastrophale Heimvorstellung.

Nach ganz gutem Beginn wurde die SG im ersten Abschnitt gleich mit dem ersten guten Angriff der Gäste kalt erwischt: Philipp Dünnwald erzielte in der 34. Minute nach Rückpass von Ole Päffgen das 0:1. Das Verpassen der eigenen Möglichkeiten wurde den Wattenscheidern wenig später noch viel stärker zum Verhängnis: Marco Cirillo legte in der 42. Minute zum 2:0 für die Gäste nach.

Wattenscheid läuft ins offene Messer

Zur zweiten Halbzeit hatten sich die Gastgeber einiges vorgenommen, attackierten die Gäste schon frühzeitig. Doch die SG lief dem Tabellenletzten, der an diesem Abend eine erstaunliche Effizienz an den Tag legte, voll ins offene Messer. Hirotaka Yamada verwandelte in der 71. Minute nach einem Konter zum 0:3, vier Minuten später traf Jarno Vicario zum 0:4.

Die Gäste konnten damit den ersten Sieg in der Saison einfahren. Mit den überhaupt ersten Punkten am 9. Spieltag rücken sie dem Tabellenvorletzten um Trainer Christian Britscho (5 Punkte) dicht auf die Pelle.

