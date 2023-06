Start in der Oberliga Westfalen

"Erst in einigen Tagen ist mit einem ersten Urteil des Sportgerichts zu rechnen. Im Anschluss daran besteht für alle Beteiligten weiterhin die Möglichkeit, in die nächste Instanz zu gehen, unabhängig, wie das Urteil ausfällt" , schreiben die Wattenscheider. Zur damit verbundenen Planungsunsicherheit kommen infrastrukturelle Probleme sowie "wirtschaftliche und organisatorische Unwägbarkeiten".