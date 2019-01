WDR: Wie wichtig war in diesem Zusammenhang das Engagement ihres neuen Aufsichtsratsmitglieds Josef Schnusenberg – einem Ex-Schalker?

Can: Das war entscheidend. Josef Schnusenberg hat ein derart großes Netzwerk und so gute Kontakte in die Wirtschaft und die Politik, dass uns viele Türen geöffnet wurden. Wenn Herr Schnusenberg jemanden anruft, dann wird nicht nachgefragt, sondern gemacht.

WDR: Wie sind jetzt die sportlichen Ziele der SG Wattenscheid?

Can: Wir wollen uns jetzt erst einmal in der Regionalliga sportlich stabilisieren, dazu muss uns in der restlichen Rückrunde der Klassenerhalt gelingen. Es gilt, zunächst einmal kleine Brötchen zu backen. Dann schauen wir weiter und überlegen, ob wir auch mal höhere Ziele ansteuern können. Aber jetzt schon Angriffsparolen rauszuhauen - das wäre vermessen. Zumal die finanzielle Situation für einen Verein in der 4. Liga immer angespannt sein wird. Denn eigentlich ist diese Liga ein Totengrab für Vereine.

WDR: Was bemängeln Sie an der 4. Liga?

Can: Die Ausgabenseite passt mit der Einnahmenseite nicht zueinander. Wir bekommen vom DFB viel zu wenig TV -Gelder. Haben dafür mit einem Riesen-Kostenapparat zu kämpfen. Allein die Berufsgenossenschaft verlangt 100.000 Euro pro Jahr von uns. Dazu kommen noch andere Ausgaben, denn wir werden wie ein Unternehmen besteuert. Dabei leisten wir als Sportverein auch soziale Arbeit. Ich bin der Ansicht, dass wir da vom DFB allein gelassen werden. Dort scheint man zwar Ahnung vom Sport zu haben, doch die wirtschaftlichen Kenntnisse scheinen nicht so ausgeprägt zu sein. Meines Wissens stehen wir mit unseren Problemen nicht alleine da. Über 60 Prozent aller Dritt- und Viertligisten haben, nach meinen Informationen, große finanzielle Probleme.

Das Gespräch führte Olaf Jansen

Stand: 16.01.2019, 09:44