Conference League: Köln gewinnt wildes Spiel gegen Slovacko

Der 1. FC Köln hat dank seiner Standards einen erfolgreichen Heimauftakt in der Europa Conference League gefeiert und mit 4:2 (2:0) gegen den tschechischen Pokalsieger 1. FC Slovacko gewonnen. Sargis Adamyan (11.), Florian Dietz (42.) und Dejan Ljubicic (64./74.) trafen für die Rheinländer. Jan Kalabiska (48.) und Milan Petrzela (51.) glichen für Slovacko zwischenzeitlich aus.

Zwei FC-Standards führen zum Erfolg

Das Spiel begann jedoch mit Glück für den FC: Erst setzte Slovackos Merchas Doski einen freien Abschluss links neben das Tor. Der FC hatte seine erste Szene nach zehn Minuten und jubelte direkt: Luca Kilian verlängerte eine Ecke an den langen Pfosten, wo Adamyan nur den Fuß hinhalten musste.

Slovacko blieb jedoch gefährlich: Ein Fernschuss von Marek Havlik strich hauchzart am Kölner Tor vorbei (26.). Schwäbe vereitelte zweimal einen tschechischen Treffer (35./44.). Auf der Gegenseite verpasste Dietz zunächst das zweite Tor, ehe er eine Kölner Ecke ins kurze Eck köpfte (42.). Dejan Ljubicic hätter sogar fast mit dem Pausenpfiff den dritten Treffer nachgelegt.

Slovacko erwischt Köln eiskalt

Die zweite Hälfte hatte es dann richtig in sich Kalabiska nutzte die erste Chance zum Anschluss. Köln wirkte nun völlig konfus: Petrzela sorgte mit einer Volleyabnahme für den Ausgleich. Wiederum nur 180 Sekunden später parierte Kölns Schlussmann Schwäbe herausragend.

Trainer Steffen Baumgart reagierte und brachte mit Jonas Hector, Ellyes Skhiri und Timo Hübers drei der zunächst draußen gelassenen Stammspieler. Nach einem Foul an Dejan Ljubicic gab es zu Recht Strafstoß, den der Gefoulte souverän verwandelte. Die Partie kannte in dieser Phase quasi keine Pause: Einen Bilderbuch-Konter veredelte Ljubicic zum vierten FC-Treffer.Davon erholte sich Slovacko nicht mehr.

FC nun in Bochum

Im Parallelspiel der Gruppe trennten sich Nizza und Belgrad mit 1:1. Damit steht Köln nach zwei Partien an der Spitze der Gruppe. Für den FC geht es am Sonntag (18.09.2022) um 17.30 Uhr weiter mit dem Bundesliga-Spiel beim VfL Bochum. In der Conference League erwartet Köln als Nächstes Anfang Oktober Partizan Belgrad in der heimischen Arena.