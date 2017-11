174. Aufeinandertreffen von Dortmund und Schalke

Voting - Was ist Ihr Lieblingsmoment im Revierderby?

Seit Jahrzehnten elektrisiert das Derby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 die Fans beider Lager gleichermaßen. Wir wollen von Ihnen wissen: Was ist Ihr Lieblings-Derbymoment? Stimmen Sie hier ab - die Auflösung gibt es dann am Samstag (25.11.2017) ab 18 Uhr in der Sportschau.