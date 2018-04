Voss-Tecklenburg wird Frauen-Bundestrainerin

Die 50-Jährige erhält einen Vertrag bis einschließlich zur EM 2021, teilte der DFB am Donnerstag (26.04.2018) mit. Voss-Tecklenburg ist derzeit noch Trainerin der Schweizer Frauen-Nationalmannschaft, ihre neue Funktion wird sie nach Ende der Qualifikation für die WM 2019 in Frankreich antreten. Bis dahin bleibt Horst Hrubesch Interimstrainer der DFB-Frauen. Hrubesch führte die deutsche Mannschaft bei seiner Premiere im April zu zwei Siegen in der WM-Qualifikation.

" Erfahrene und hoch angesehene Trainerin "

"Martina Voss-Tecklenburg ist eine erfahrene und hoch angesehene Trainerin. Ich bin der festen Überzeugung, dass sie mit ihrer Expertise und Persönlichkeit die Richtige ist, um unsere Frauen-Nationalmannschaft gemeinsam mit Britta Carlson weiterzuentwickeln und erfolgreich zu führen ", sagte DFB-Präsident Reinhard Grindel.

Martina Voss-Tecklenburg

Voss-Tecklenburg betonte, ihr neues Amt sei eine "spannende Aufgabe. Gerade die Umstrukturierung des DFB und die Verzahnung mit dem Männerfußball bieten riesige Chancen, um Synergien zu nutzen und innovative Wege zu gehen" , sagte sie.

Erfolgreich mit der Schweiz

Die gebürtige Duisburgerin, die seit Februar auch im Aufsichtsrat von Fortuna Düsseldorf sitzt, betreut die Schweizer Auswahl seit 2012 und führte diese 2015 zur WM- und zwei Jahre später zur EM-Premiere. Die Schweizerinnen liegen auf dem Weg zur Endrunde nach fünf Siegen aus fünf Spielen als Spitzenreiter der Gruppe 2 auf Kurs Richtung WM 2019 in Frankreich.

Zuvor hatte die 125-malige Nationalspielerin in der Frauen-Bundesliga als Trainerin beim FCR Duisburg (heute MSV Duisburg) sowie beim USV Jena aktiv. Auch als Spielerin hat Martina Voss-Tecklenburg eine große westdeutsche Vergangenheit.

Als Spielerin in Duisburg und Siegen

Von 1982 bis 1989 spielte sie für den KBC Duisburg, wechselte dann für fünf Jahre zum TSV Siegen, ehe sie wieder nach Duisburg zurückkehrte, diesmal zum FCR Duisburg. 2004 beendete sie ihre Spielerinnen-Laufbahn.

Britta Carlson neue Assistentin

Neue Assistenztrainerin der Nationalmannschaft wird die 31-malige Nationalspielerin Britta Carlson, die seit 2012 im Trainerstab des Bundesligisten VfL Wolfsburg arbeitet. Carlson wird schon zum Länderspiel der DFB-Auswahl gegen Kanada am 10. Juni das Team um Hrubesch ergänzen.

