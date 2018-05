Mittelrheinpokal geht an Viktoria Köln

Die Zuschauer sahen ein interessantes Spiel. Die mit zweit- und drittligaerfahrenen Spielern gespickte Mannschaft der Viktoria machte vor knapp 5.500 Zuschauern im Bonner Sportpark das Spiel, doch das junge Team der Alemannia stand hinten sicher und war auch mitunter offensiv nicht ungefährlich.

Köln nach der Pause zunächst druckvoller

Nach der Pause erhöhten die Kölner den Druck. Mike Backszat vergab nach 52 Minuten eine gute Chance, doch er konnte den Ball nicht richtig kontrollieren. Nach gut einer Stunde hatten die Aachener die Partie wieder besser im Griff. Die Elf von Trainer Fuat Kilic zog sich nun immer mehr zurück und fand offensiv kaum noch statt.

Aachens Keeper Depta steht zweimal parat

Köln war überlegen, aber echte Chancen sprangen zunöchst nicht raus. Erst nach 70 Minuten hatte Sven Kreyer mit einem schönen Kopfball eine weitere Gelegenheit, doch Aachens Torwart Mark Depta parierte. Auch bei Timm Golleys gefährlichem Fernschuss stand Depta parat (71.).

Kurz vor Ende dreht Alemannia auf

Nach 82 Minuten kamen dann auch die Aachener gefährlich vor das Kölner Tor, doch sowohl Mergim Fejzullahu als auch Junior Torunarigha scheiterten. Ein Kopfball von Aachens David Pütz landete knapp neben dem Tor. So ging es in die Verlängerung.

Köln in der Verlängerung mit Glück

Lange passierte nichts, doch in der 99. Minute hatte Nils Winter gleich zwei dicke Chancen, doch er scheiterte ebenso wie der kurz zuvor erst eingewechselte Kai Bösing, der aus drei Metern vorbeizielte. Lange war Viktoria in dieser Partie das überlegene Team gewesen, nun hatten die Kölner großes Glück.

Kreyer überlistet Depta zur Führung

Sven Kreyer war es dann vorbehalten, den Sieg in die Bahn zu bringen. War er eben noch an Torwart Depta gescheitert, konnte er ihn in der 109. Spielminute überlisten. Nun wurde es hitzig. Aachens Joy-Slayd Mickels sah nach einer Unbesonnenheit die rote Karte (115.). Kurz vor Schluss vollendete Mike Wunderlich dann einen Konter zur endgültigen Entscheidung.

Video starten, abbrechen mit Escape Alemannia Aachen gegen Viktoria Köln - die Tore | Sportschau | 21.05.2018 | 01:14 Min. | Verfügbar bis 21.05.2019 | Das Erste

Stand: 21.05.2018, 19:34