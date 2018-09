Der 3:0-Sieg am Wochenende gegen Energie Cottbus kam für Preußen Münster gerade zum rechten Zeitpunkt. Drei Niederlagen hatten die Preußen zuvor in Serie bezogen, da wirkte der Dreier wie ein Befreiungsschlag. Den die Münsteraner nun in der englischen Woche vergolden könnten: Mit einem Sieg bei Hansa Rostock würde das Team von Trainer Marco Antwerpen wieder in die Spitzengruppe der Liga zurückkehren.

Allerdings blieb der Sieg gegen Cottbus nicht ohne personelle Folgen: Der zweifache Torschütze Martin Kobylanski humpelte vom Feld, zudem sah Mittelfeldmann Simon Scherder in der Schlussphase Geb-Rot und wird definitiv aussetzen müssen.

Lotte gegen Jena zum Siegen verdammt

Die Sportfreunde Lotte waren mit dem jüngsten 1:1 bei Fortuna Köln zufrieden, brauchen im nun folgenden Heimspiel am Dienstag gegen Carl Zeiss Jena aber unbedingt einen Sieg, um sich aus der Abstiegszone abzusetzen. Zwei Siege und ein Unentschieden lautet also die Bilanz des neuen Trainerteams um Nils Drube, mit der vorerst alle zufrieden sind. "Die beiden neuen Trainer geben der Mannschaft viel. Sie sind fachlich, taktisch und menschlich einfach top" , urteilt Jonas Hofmann, Lottes Freistoßspezialist, der in Köln für den Ausgleich gesorgt hatte.

Noch nicht wieder dabei sein wird Tim Wendel, der immer noch einen Muskelfaserriss auskuriert. Fehlen werden auch nach wie vor Aygün Yilderim nach seinem Innenbandriss sowie Danny Breitfelder mit Außenbandriss.

Video starten, abbrechen mit Escape 3. Liga - Karlsruhe besiegt Tabellenführer Uerdingen | Sportschau | 22.09.2018 | 04:26 Min. | Verfügbar bis 22.09.2019 | Das Erste

Stand: 24.09.2018, 10:13