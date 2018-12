Krisengipfel zwischen Preußen und Fortuna

Bei Preußen Münster läuft vor dem Spiel gegen die Fortuna, das der WDR im Fernsehen als auch im Livestream am Samstag (22.12.2018) ab 14 Uhr live zeigt, fast alles schief. Nur eines von den jüngsten sechs Spielen gewann das Team von Trainer Marco Antwerpen, die letzten drei gingen sogar verloren. "Die Anzahl der individuellen Fehler ist zu hoch", sagt Antwerpen. "So wie wir aktuell die Gegentore kassieren, kommen wir für Punkte nicht in Frage."

Preußen: Konflikte zwischen Trainer und Sportchef

Unter der Oberfläche köchelt ein anderer Konflikt. Antwerpen zeigte sich zuletzt öffentlich verärgert über ausbleibende Vertragsgespräche mit ihm selbst sowie über fehlende Verstärkungen für die Mannschaft. Er fordert einen defensiven Mittelfeldspieler und einen Angreifer. Sportchef Malte Metzelder (oben im Bild mit Antwerpen) konterte kühl: "Ein Bewerbungsschreiben ist das nicht vom Trainer."

Ein Sieg gegen Fortuna Köln ist für die Preußen dringend nötig, wenn die Mannschaft im oberen Tabellendrittel bleiben will. Antwerpen spricht mittlerweile aber ohnehin schon vom Abstiegskampf, nachdem er vor wenigen Wochen noch Ansprüche auf "ganz oben" anmeldete. Ob ein Erfolg allerdings den vereinsinternen Konflikt löst, dürfte fraglich sein.

Streitereien auch bei Fortuna

Bei der Fortuna bleibt die Krise akut, auch wenn es in den beiden jüngsten Spielen gegen 1860 München (0:0) und SG Sonnenhof Großaspach (1:1) zwei Punkte gab. 1:17 Tore und drei Punkte hat der neue Trainer Tomasz Kaczmarek aus seinen ersten sechs Ligaspielen geholt, diese Bilanz muss dringend besser werden, damit Fortuna im Abstiegskampf nicht abrutscht.

Immerhin haben Kaczmarek die beiden Unentschieden offenbar Mut gemacht. Bei der Fortuna wird wie bei den Preußen aber derzeit ebenfalls viel gestritten: Um Geschäftsführer Michael Schwetje, der als Investor von einigen Fans hart kritisiert wird und um Kaczmarek - dessen Vergangenheit als Trainer beim Erzrivalen Viktoria ebenso manchen Fans nicht passt.

red | Stand: 21.12.2018, 07:00