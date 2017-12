Noch einmal alle Kräfte für das DFB-Pokal-Achtelfinale mobilisieren: Das gilt für den SC Paderborn, wenn am Dienstag (19.12.2017) der FC Ingolstadt zu Gast in der Paderborner Arena ist. "Wir gehen kräftemäßig schon etwas am Stock, wollen gegen Ingolstadt aber noch einmal alles raushauen" , kündigt SCP-Trainer Steffen Baumgart an.