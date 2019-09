Nach dem Derby ist vor dem Derby - so dürfte sich Borussia Mönchengladbach aktuell fühlen. Am Sonntag (22.09.2019) steht für die Elf vom Niederrhein das zweite Lokal-Duell in der Bundesliga hintereinander an. Zu Gast im Borussia-Park ist Fortuna Düsseldorf.

Dabei war die letzte Woche ein Auf und Ab für die Borussia. Erst siegte man im rheinischen Duell gegen den 1. FC Köln, dann folgte am letzten Donnerstag die herbe Auftaktpleite in der Europa League gegen den Wolfsberger AC .

Borussia will Europa-Pleite vergessen