Es geht nicht mehr um allzuviel, wenn Bayer Leverkusen am Donnerstag (29.11.18) am 5. Spieltag der Europa League daheim auf Ludogorez Razgrad trifft. Bayer hat den Einzug in die K.o.-Runde bereits vor dem vorletzten Gruppenspiel sicher, die Bulgaren sind bereits chancenlos und werden ausscheiden. Es geht allenfalls noch ums Prestige und eine gewisse Menge Preisgeld, das es in der Europa League für jeden Sieg zu verdienen gibt.

Daher ist nachvollziehbar, dass Bayers Coach Heiko Herrlich am Donnerstag einigen Spielern aus der zweiten Reihe eine Chance geben wird, die bisher noch nicht so zum Zuge gekommen sind. Wer genau das sein wird, daraus machte der Coach auf der obligatorischen Pressekonferenz allerdings noch ein Geheimnis. "Man kann mit allem rechnen" , sagte er auf die Frage nach dem Ausmaß der Rotation.

Wechsel im Tor ist sicher

Was er allerdings verriet: Es wird einen Wechsel im Tor geben. Stammkeeper Lukas Hradecky bekommt eine Pause. Ersatztorhüter Ramazan Özcan wird sich zeigen können: "Rambo lassen wir spielen. Er hat das verdient, aufgrund seiner Leistung" , sagte Herrlich.

Schlagzeilen machte bei Bayer im Laufe der Woche die Rochade auf der Position des Sportdirektors: Simon Rolfes wird Jonas Boldt ablösen. Aber: Am Donnerstag wird keiner der beiden Sportdirektoren neben Herrlich auf der Bank Platz nehmen. Boldt, der den Verein spätestens am Saisonende verlässt, wird dort schon nicht mehr sitzen, berichtete Herrlich. Und Rolfes, der am Samstag offiziell seinen Dienst antritt, noch nicht. Man habe sich "gemeinsam drauf verständigt, dass sich Simon nach einer Leisten-OP noch reinfinden muss" , sagte Herrlich: "Er wird aber ab nächster Woche auf der Bank sitzen."

Rolfes will sich ein Bild machen

Rolfes, der noch mit einer Handvoll der heutigen Profis zusammengespielt hat, hatte bei seiner Vorstellung am Montag angekündigt, sich "schnell einen Überblick verschaffen" zu wollen: "Bevor ich genau urteile, was der nächste richtige Schritt wäre, muss ich mir ein besseres Bild machen" , hatte er gesagt: "Alles andere wäre unseriös, auch wenn ich Bayer 04 gut kenne." Der Donnerstag könnte zumindest in Bezug auf die Kaderbreite Aufschlüsse geben.

