Tedesco: "Habe gutes Gefühl"

Die Königsblauen reisen mit der Pokalpleite gegen Frankfurt im Gepäck an. Schalke 04 will nach dem verpassten Einzug in das DFB-Pokalfinale möglichst rasch in der Bundesliga den Einzug in die Champions League perfekt machen. "Wir haben uns nicht viel vorzuwerfen und blicken jetzt nach vorne. Ich habe ein sehr gutes Gefühl" , sagte Trainer Domenico Tedesco am Freitag.

Fakten zum Spiel

Vier Spieltage vor dem Saisonabschluss haben die Kölner als Tabellenletzter neun Punkte Rückstand zu Relegationsrang 16. Schalke hat als Zweiter vier Punkte Vorsprung vor dem Dritten.

Letztes Spiel

Das Hinspiel in Gelsekirchen endete 2:2. Burgstaller und Harit brachten die Schalker zweimal in Führung, Köln glich durch zwei Treffer von Guirassy aus.

Personal

Bei Köln fehlen Christian Clemens und Simon Zoller. Schalke hofft auf die Rückkehr von Angreifer Breel Embolo.

Stand: 20.04.2018, 16:50