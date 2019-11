Der 1. FC Köln will den ersten Sieg unter dem neuen sportlichen Führungsduo Markus Gisdol/Horst Heldt einfahren. Am Samstag ist der Tabellen-12. beim Vorletzten zu Gast. " Natürlich geht es darum, Punkte zu machen", sagte Trainer Markus Gisdol. Die FC-Verantwortlichen lehnen es indes ab, die Partie als Abstiegs-Endspiel anzusehen. " Mit einer Niederlage ist man genauso wenig abgestiegen, wie mit einem Sieg gerettet" , sagte Gisdol. Die Kölner haben die letzten vier Spiele in der Bundesliga verloren.

Zusammenarbeit mit Psychologem denkbar

Beim ersten Auftritt der beiden hatte es am vergangenen Samstag 23.11.2019) bei RB Leipzig eine Niederlage gegeben. Manager Heldt, der am 18. November seinen Job angetreten hatte, traut der Mannschaft dennoch die Wende zu. "Ich bin von diesem Kader überzeugt ", sagte er der Kölnischen Rundschau. Transfers im Winter schließe er allerdings nicht aus, genauso wenig wie die Zusammenarbeit mit einem Psychologen. "Wir haben darüber gesprochen, und ich bin der Letzte, der sich solchen Dingen verweigert", sagte Heldt dem kicker.

Momentan sehe Heldt die Spieler in guter mentaler Verfassung. "Ich erkenne, dass sie sehr konzentriert und engagiert arbeiten, dass sie die Situation verändern wollen", sagte Heldt. Für einen Sieg gegen Augsburg seien jedoch auch die Fans in der Pflicht. "Wir sind natürlich in erster Linie gefordert. Aber wir schaffen das nicht alleine", sagte Heldt.

"Gegner müssen wieder Angst haben"

Es werde Phasen im Spiel geben, in denen es nicht so gut läuft. "In diesen Momenten zeigt sich der Charakter eines Traditionsvereins. Ziel muss es sein, dass die Gegner wieder Angst haben, hierher zu kommen."

Stand: 29.11.2019, 11:11