Torwart Moreno fraglich

Personell muss Neuhaus in Fürth eventuell umplanen. Torwart Stefan Ortega Moreno meldete sich zuletzt wegen eines Virus-Infekts vom Trainingsbetrieb ab. Sollte die Nummer eins ausfallen, könnte Winter-Zugang Ocar Linnér zu seinem Startelf-Debüt kommen. "Das trauen wir ihm natürlich absolut zu" , so Neuhaus zu einem Einsatz des 22-jährigen Schweden. Im Angriff wird Cebio Soukou wieder den verletzten Andreas Voglsammer (Mittelfußbruch) ersetzen.

Gelingt das so gut wie zuletzt beim 6:0 gegen Regensburg, könnte die Arminia die Weiche Richtung achten Bundesliga-Aufstieg ein Stück weiter stellen, zumal die Konkurrenz aus Hamburg (in Hannover) und Stuttgart (in Bochum) ebenfalls unangenehme Auswärtsaufgaben vor sich hat.

Thema in: Sportschau, Das Erste, Samstag, 15.02.2020, 18 Uhr.

Stand: 14.02.2020, 12:36