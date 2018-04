Für den 1. FC Köln zählt nur ein Sieg

Immerhin gab es unter der Woche dank der Vertragsverlängerungen von Nationalspieler Jonas Hector und Torwart Timo Horn Positiv-Schlagzeilen zu vermelden. " Solche Nachrichten tun uns gut. Das wird uns für die letzten Spiele Mut machen ", sagte FC-Trainer Stefan Ruthenbeck am Donnerstag.

Lieblingsgegner Köln

SCF-Trainer Christian Streich "kann" Köln. Seit dem Amtsantritt von Streich gewann Freiburg fünf der sechs Bundesliga-Spiele gegen Köln und damit genauso viele wie in den vorherigen 19 Duellen unter Finke, Dutt und Sorg!

Das Highlight in diesen Duellen aus Freiburger Siucht war wohl das Hinspiel am 10. Dezember, gleichzeitig das Bundesliga-Debüt von Kölns Trainer Stefan Ruthenbeck. Die Kölner lagen damals nach 29 Minuten sensationell mit 3:0 in Führung durch Tore von Klünter, Guirassy und dem Eigentor von Stanko, dann passierte das Unfassbare. Freiburg kam heran, und in der 90. sowie 95. Min. verwandelte Petersen eiskalt zwei Elfmeter zum 4:3-Sieg.

Video starten, abbrechen mit Escape Horn - "Es hat sich richtig angefühlt" | Sportschau | 27.04.2018 | 00:32 Min. | Verfügbar bis 27.04.2019 | Das Erste

Unnötige Strafstöße

Diese beiden verursachten Strafstöße von Salih Özcan und Sehrou Guirassy, unnötiges Handspiel, waren ein absoluter Knackpunkt auf dem Weg zum so gut wie sicheren Abstieg. Hätte Köln das Hinspiel gewonnen, wäre Freiburg jetzt theoretisch nur zwei Punkte entfernt.

Der FC kann in Bestbesetzung antreten. Lehmann fehlt nach wie vor wegen seiner Ellenbogen-OP.

Stand: 27.04.2018, 11:58