Rot-Weiss Essen gegen 1. FC Kleve - Pokalfinale mit Geschichten

Im Essener Stadion stehen sich am Samstag ab 14.45 Uhr im Rahmen des "Finaltags der Amateure" Regionalligist Rot-Weiss Essen und Oberligist 1. FC Kleve im Endspiel des Niederrheinpokals gegenüber, coronabedingt ohne Zuschauer im Stadion. Soweit die nüchternen Fakten. Das Aufeinandertreffen allerdings hält einige bemerkenswerte Geschichten parat.

Christian Neidhart - im zweiten Pflichtspiel direkt ein Titel?

"Es ist schon ungewöhnlich, auch für mich persönlich, dass wir mit einem Titelgewinn in die Saison starten können" , sagt Christian Neidhart, Trainer der Rot-Weissen seit gerade mal Juli. Sein erstes Pflichtspiel mit dem Regionalligisten absolvierte der vom Drittligisten SV Meppen gewechselte Neidhart am vergangenen Dienstag. Ergebnis: ein letztlich souveränes 2:0 im Pokalhalbfinale gegen den Oberligisten TVD Velbert.

Nun wartet erneut ein Oberligist. Doch der 51-Jährige denkt nicht vorrangig an den Titel, sondern schon weiter. "Wenn wir es schaffen, würde das ohne Zweifel sofort Kräfte freisetzen für den weiteren Saisonverlauf." Und dort lautet das klare Ziel Aufstieg in die dritte Liga. Mit Meppen ist Neidhart dieses Kunststück schon gelungen. Eine doppelte Motivation also für den Essener Trainer, der um den Favoritendruck weiß: "Wichtig ist, dass wir die Herausforderung seriös angehen.“

Ahmet Taner - der Pokalheld, der seinen Urlaub verschieben muss

Ahmet Taner hatte es eilig. Gerade eben war Kleves Torwart mit zwei gehaltenen Elfmetern im Halbfinalkrimi gegen den 1. FC Bocholt (4:3 n.E.) zum Pokalhelden avanciert, da stürmte er schon Richtung Dusche. In der Nacht auf Mittwoch sollte der Urlaubsflieger des 28-Jährigen in Köln/Bonn abheben. Doch da hatte er die Rechnung ohne seinen Trainer gemacht. Umut Akpinar rief seinen schon im Auto sitzenden Torwart an, und nach einem kurzen Gespräch war klar: Taner wird im Finale dabei sein. Offenbar rannte Akpinar bei seinem Keeper offene Türen ein. "Bei so einem Spiel kann ich es, gerade nach so einer Partie wie gegen Bocholt, nicht übers Herz bringen, meine Mannschaft im Stich zu lassen. Die Chance auf den Sieg gegen Essen werden wir uns nicht entgehen lassen" , sagte Taner in der "Rheinischen Post". Sollte die Chance Realität werden, dürfte Kleves Keeper bei der Feier wohl nicht dabei sein: Er fliegt nun nach dem Finale am Samstag.

David gegen Goliath - klare Rollen, oder?

Kleves Trainer Akpinar nennt die Partie gegen RWE "historisch" für den Verein, der zum ersten Mal im Pokalfinale steht. "Die Vorfreude auf das Endspiel ist enorm. Für uns ist es eine Riesensache, drei Jahre nach dem Aufstieg in die Oberliga die Chance zu haben, den Pokal zu holen." Dennoch weiß auch Akpinar um die Rollenverteilung: "Der Unterschied ist riesig - gefühlt liegt er bei zwei Ligen. RWE trainiert unter Profi-Bedingungen, unsere Spieler gehen zusätzlich arbeiten. Auf die Saison gesehen kann da kein Oberligist mithalten." Doch hier geht es nicht um eine Saison, sondern um eine Partie unter besonderen Vorzeichen. "Ich denke, dass die Form am Spieltag sowie die Einstellung eine ganz entscheidende Rolle spielen werden“ , sagt der Klever Trainer. Und so setzt der Coach des "David" auf die "Steinschleuder" Motivation: "Die Vorfreude auf dieses vielleicht einmalige Erlebnis wird zusätzliche Kräfte freisetzen."

