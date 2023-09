SFC Stern 1900 - 1. FC Köln (Sa., 13 Uhr)

Der 1. FC Köln geht mit einem neuen Trainer in die Saison, der beim Pokalspiel beim SFC Stern 1900 sein Pflichtspieldebüt feiert: Daniel Weber war zuletzt Trainer der männlichen U16 des FC Bayern München. Der gebürtige Bonner hat einen Vertrag bis 2026 unterschrieben und ist ebenso neu dabei wie insgesamt elf Spielerinnen in einem runderneuerten Kader.

Die Partie bei Berlin-Ligist SFC Stern 1900 ist für die Kölnerinnen trotz des Umbruchs eine Pflichtaufgabe. "Wir fahren mit Respekt nach Berlin ", sagt Weber. " Klar ist aber auch, dass wir den Anspruch haben, unsere Favoritenrolle zu bestätigen und in die nächste Runde einzuziehen."

VfL Bochum - SGS Essen (Sa., 13 Uhr)

Die kürzeste Anreise in der zweiten Runde hat wohl die SGS Essen vor sich. Die Mannschaft von Trainer Markus Högner tritt bei Regionalligist VfL Bochum an, weil den unterklassigen Gegner aber nicht unterschätzen. " Im Pokal muss man immer aufpassen, dass man sich keine Blöße gibt ", weiß Högner. " Von daher hoffe ich, dass die Mannschaft ab der ersten Minute dominant auftritt und das umsetzt, was wir in unserer Trainingswoche besprochen haben und was wir auch in der Vorbereitung schon gut gemacht haben. "