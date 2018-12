In Monaco ein Kandidat für die Startelf: Paco Alacer

Fast eine komplette mögliche Startelf war nicht an Bord, als sich Borussia Dortmund auf den Weg Richtung Monaco machte.



Trainer Lucien Favre verzichtet im Kampf um dem Gruppensieg am letzten Champions-League-Spieltag am Dienstag (11.12.2018, 21 Uhr) beim Vorletzten der französischen Ligue 1auf die Nominierung von Jadon Sancho, der wegen des Todes seiner Großmutter nach England flog. Auch Axel Witsel bekommt eine Pause.

Fünf Spieler angeschlagen