Wenn das Unerwartete eintrifft: Mit dem Viertplatzierten Holstein Kiel und dem Zweiten VfL Bochum treffen in der Zweiten Liga am Freitagabend zwei Teams zum Topspiel aufeinander, die man vor Saisonbeginn nicht unbedingt in den obersten Tabelleregionen erwartet hatte. Während sich beide Mannschaften zuletzt treffsicher zeigten, hatte das kaum negativen Einfluss auf die Defensivleistung. Mit acht (Kiel) und neun Gegentoren (Bochum) stellen sie die stärksten Abwehrreihen der Liga.

"Woche für Woche gut performen"

Die Euphorie in Bochum wächst und Trainer Thomas Reis macht auch gar keine Anstalten, die gute Laune rund um den Klub zu dämpfen. Er sagt: "Wir wissen, wie schnell es wieder in die andere Richtung gehen kann und wollen Woche für Woche sehr gut performen. Das ist uns in den vergangenen zwei Spielen gelungen."

Den Fans erlaubt Reis aber durchaus, auch schon einen Schritt weiter zu denken. "Die Leute dürfen ruhig träumen. Träume sind ja auch was schönes. Wir wollen versuchen, realistisch zu bleiben und weiter Punkte zu sammeln. Je länger wir da oben bleiben, desto länger können die Leute auch träumen. Ich denke, dass man als Bochumer wieder mit Stolz durch die Stadt laufen kann. Das ist unfassbar wichtig" , erklärt Reis im "Reviersport".

"Wissen, dass alles sehr schnell geht"

Im gleichen Magazin erinnert Angreifer Simon Zoller an die Schnellebigkeit in der Zweiten Liga: "Wir wissen, dass das alles sehr schnell geht. Vor allem in den Medien. Nach Fürth wurden wir hart kritisiert und jetzt sind wir plötzlich wieder ein Spitzenteam. Es wird einem nichts geschenkt. Wir wollen einfach weiter die Leistungen wie gegen Hamburg und Düsseldorf bestätigen."

Personell sieht es beim VfL nicht so schlecht aus. Lediglich Saulo Decarli und Tom Weilandt werden nicht zur Verfügung stehen. Gleiches gilt für Tarsis Bonga. Sebastian Maier hatte eine Erkältung, er trainiert individuell. Ein Einsatz in Kiel ist daher nicht möglich.