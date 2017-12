Ausgangslage:

Der VfB Stuttgart lebt von seiner Heimstärke: Sechs Spiele, fünf Siege, ein Unentschieden. Weil es auswärts dagegen erst zu einem Punkt aus acht Spielen reichte, ist kein anderes Team so abhängig von den Heimspielen. Der Aufsteiger muss nach Pleiten gegen die Kellerkinder Hamburg (1:3) und Bremen (0:1) den Blick nach unten richten.

Für Bayer Leverkusen war das Remis gegen Borussia Dortmund am letzen Spieltag das neunte Spiel in Folge ohne Niederlage - kein anderes Bundesliga-Team kann eine solche Serie aufweisen. Und doch reicht es aktuell nicht für mehr als einen Mittelfeldplatz. Schließlich endeten fünf dieser Spiele unentschieden. Mit einem Sieg könnte die Werkself die Europapokal-Plätze angreifen.

Personal:

Bei den Gastgebern fehlt, neben dem Langzeitverletzten Matthias Zimmermann, auch weiterhin Stürmer Daniel Ginczek. Der 26-Jährige erholt sich noch von einem Muskelfaserriss im Adduktorenbereich. Zudem ist Dennis Aogo leicht erkrankt und damit ebenso fraglich für die Partie gegen Leverkusen wie Josip Brekalo, der einen Schlag auf die Wade bekommen hat. Auch ein Einsatz von Dzenis Burnic (Knieverletzung) ist fraglich.

Gäste-Trainer Heiko Herrlich kann dagegen beinahe aus dem Vollen schöpfen. Bis auf Vladen Yurchenko (Fußprellung) Charles Aranguiz (Muskelfaserriss) und Wendell, der nach seiner Roten Karte gegen Borussia Dortmund für drei Spiele gesperrt wurde, sind bei Leverkusen alle an Bord.

Stimmen:

VfB -Trainer Hannes Wolf will die Heimserie unbedingt ausbauen - auch gegen formstarke Leverkusener. Der Abstand zur Werkself sei geringer, als es die Tabelle darstelle. "Der Unterschied beträgt nur vier Punkte" , sagt Wolf: "Das ist nicht so groß."

Sein Gegenüber Heiko Herrlich peilt dagegen die Europapokal-Plätze an - zumindest langfristig. "Wir müssen Punkte holen, um uns in diesem Bereich festzusetzen, weil wir viel haben liegen lassen" , so Herrlich, der eine klare Devise für das Spiel ausgibt: "Wir sind gefordert."

Sonstiges:

Eine Personalie, die bei einem Duell dieser Klubs im Fokus steht, ist Bernd Leno. Bayers Torhüter bekam in Stuttgart keine Chance, spielte während seiner Zeit bei den Schwaben (2003 bis 2011) nur für das Drittligateam. Es folgte der Wechsel nach Leverkusen. Inzwischen kommt der 25-Jährige auf 214 Bundesliga-Partien. Gegen Ex-Klub VfB hat Leno nie verloren (7 Siege, 3 Remis).

Die möglichen Aufstellungen:

Stuttgart: Zieler - Baumgartl, Badstuber, Pavard - Beck, Ascacibar, Gentner, Insua - Akolo, Donis - Asano

Leverkusen: Leno - Tah, Sven Bender, Retsos - Mehmedi, Kohr, Lars Bender, Bailey - Havertz, Volland, Brandt

Schiedsrichter: Deniz Aytekin

Stand: 08.12.2017, 08:00