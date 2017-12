Gladbacher Respekt vor Leverkusens Turbo-Angriff

An das Bundesliga-Treffen beider Klubs vor acht Wochen haben die Gladbacher nicht so gute Erinnerungen. Die Borussia vom Niederrhein führte zur Pause 1:0, hatte alles im Griff - und verlor durch fünf Gegentreffer in 33 Minuten noch 1:5. "Da waren die Glücksmomente bei uns. Meine Mannschaft weiß, dass sie sich damals in einen Rausch gespielt hat" , sagte Bayer-Trainer Heiko Herrlich rückblickend.

" Natürlich haben wir dieses Spiel noch in den Köpfen ", sagte Torjäger Thorgan Hazard. Lars Stindl will indes von einer Revanche nichts wissen. " Die drei Punkte sind weg und die bekommen wir auch nicht wieder. Am Mittwoch ist es eine neue Konstellation und ein anderer Wettbewerb ", meinte der Kapitän.

Stimmung in Gladbach könnte besser sein

In der Bundesliga sind beide Teams punktgleich, haben noch Chancen auf die Champions League - und doch könnte die Stimmung besser sein. Im Borussia-Park waren zuletzt beim 3:1 gegen Hamburg sogar Pfiffe zu hören. Der Wunsch von Vizepräsident Rainer Bonhof ist es nun, dass der Funke vom Feld auf die Tribünen wieder überspringt.

Aber: "Umgekehrt können auch unsere Fans die Mannschaft anzünden und den Funken auf den Platz überspringen lassen. " Das könnte durchaus nötig werden, glaubt Bonhof: "Leverkusen ist für mich die Mannschaft der Stunde. Was sie mit ihren schnellen Angreifern anrichten können, haben wir hier beim Bundesliga-Heimspiel am eigenen Leib erfahren." Vor allem die Bayer-Offensivreihe mit Bailey, Volland und Brandt spielte zuletzt in Top-Form.

Personalprobleme bei beiden

Die Gastgeber haben weiter große Personalsorgen. Sechs Spieler inklusive Christoph Kramer fallen definitiv aus, Raffael und Nico Elvedi sind fraglich. Lediglich Denis Zakaria kehrt nach Gelbsperre zurück in das Team. Auch die Leverkusener haben Probleme. Lars Bender fällt mit Kniebeschwerden sehr wahrscheinlich aus. Sein Zwillingsbruder Sven könnte trotz Beschwerden nach seinem Rippenbruch ebenso dabei sein wie Charles Aranguiz.

Erfolgreich im Pokal

Beide Teams traten im Pokal zuletzt durchaus erfolgreich auf: Gladbach wurde vergangene Saison erst im Halbfinale von Eintracht Frankfurt gestoppt, in diesem Jahr steht nach den Siegen bei Rot-Weiss Essen (2:1) und Fortuna Düsseldorf (1:0) das dritte Westduell in Folge an. Leverkusen stieß in den vergangenen vier Jahren dreimal ins Viertelfinale vor.

red/sid/dpa | Stand: 19.12.2017, 13:36