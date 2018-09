0:5 - so kam der große Hamburger SV am Sonntag (23.09.18) daheim gegen Jahn Regensburg unter die Räder. Was das mit dem 1. FC Köln und seinem bevorstehenden Heimspiel am Dienstag gegen den FC Ingolstadt zu tun hat? Jede Menge, denn das HSV -Debakel zeigt eines auf: In der 2. Liga erwischt es die Favoriten offenkundig immer genau dann, wenn sie überhaupt nicht damit rechnen.

In Köln und drum herum gehen sie natürlich davon aus, dass der FC Ingolstadt kein gleichwertiger Gegner sein kann. Während der FC mit spielerisch zunehmend starken Leistungen mittlerweile von Rang eins der Tabelle grüßt, ist der FCI nach dem jüngsten 0:1 gegen St. Pauli auf Platz 15 abgerutscht. Zuviel des Schlechten für die Verantwortlichen des Klubs: Sie feuerten am Sonntag Coach Stefan Leitl. Als nachfolger wurde der Ex-Bremer Alexander Nouri installiert.

Schaub und Terodde - überqualifiziert für die 2. Liga?

Der 1. FC Köln hat hingegen in den bisherigen sechs Spielen bewiesen, dass er mutmaßlich über den stärksten Kader in der 2. Liga verfügt. Vor allem die beiden Offensivkräfte Louis Schaub und Simon Terodde überzeugten zuletzt und scheinen für die 2. Liga regelrecht überqualifiziert zu sein.

Aber Köln wird personell am Dienstag möglicherweise rotieren müssen. Dominick Drexler droht auszufallen. Der Neue aus Kiel war m Freitag in Sandhausen kurz vor Schluss mit Oberschenkelproblemen ausgewechselt worden. Dafür kann der zuletzt gesperrte Jonas Hector wieder eingesetzt werden.