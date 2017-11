Ausgangslage:

Es bleibt dabei: Wetten auf Partien von Borussia Mönchengladbach abzuschließen, bleibt in dieser Saison ein kaum kalkulierbares Wagnis. Einer Heimklatsche gegen Leverkusen folgt ein überzeugender Auswärtssieg in Hoffenheim, folgt ein uninspiriertes und glückliches Remis gegen Mainz, folgt eine starke Vorstellung beim Auswärtssieg in Berlin. Gegen die Bayern scheint alles möglich - in alle Richtungen.

Der Rekordmeister hat dagegen unter Jupp Heynckes seine Konstanz wiedergefunden. Der FC Bayern hat alle fünf Bundesliga-Spiele unter Heynckes gewonnen (14:1 Tore) und machte in dieser Zeit aus einem Fünf-Punkte-Rückstand auf die Tabellenspitze (auf Dortmund) einen Sechs-Punkte-Vorsprung auf Leipzig. In der Champions League bewahrte man durch einen glücklichen Sieg gegen Anderlecht die theoretische Chance auf den Gruppensieg.

Personal:

Der FC Bayern München muss länger auf Mittelfeldspieler Thiago verzichten. Der Spanier zog sich gegen Anderlecht eine Muskelverletzung zu. Arjen Robben, der ebenfalls ausgewechselt werden musste, ist dagegen weniger schwer verletzt.

Stimmen:

Gladbach-Trainer Dieter Hecking rechnet sich durchaus Siegchancen aus. " Wir haben auch Qualität und den Ehrgeiz, gewinnen zu wollen. Wenn wir einen guten Tag erwischen, haben wir eine realistische Chance ", sagte Hecking. " Wir sind stabil und konnten in den letzten acht Spielen 16 Punkte holen. Von Rückschlägen haben wir uns nicht aus der Ruhe bringen lassen", so Hecking weiter.

Bayern-Coach Jupp Heynckes traut seinem Herimatclub in dieser Saison viel zu. "Sie haben die große Chance, sich für die Champions League zu qualifizieren." Die Borussia belegt mit acht Punkten Rückstand auf die Münchner Platz vier in der Tabelle. "Borussia hat spielerisch gute Leute. Es macht Spaß, ihre Spiele zu sehen" , erklärte Heynckes.

Die möglichen Aufstellungen:

Borussia Mönchengladbach: Sommer - Elvedi, Ginter, Vestergaard, Wendt - Kramer, Zakaria - Hazard, Grifo - Stindl, Raffael

FC Bayern: Ulreich - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Javi Martinez - Tolisso, Rudy, Vidal, James - Lewandowski

Schiedsrichter: Gräfe (Berlin)

Sonstiges:

Über 20 Jahre war der gebürtige Mönchengladbacher Jupp Heynckes bei der Borussia beschäftigt: Elf Jahre als Spieler (1964 bis 1967 und 1970 bis 1978), ein Jahr als Co-Trainer (1978/79) und achteinhalb Jahre als Chefcoach (1979 bis 1987 und 2006 bis Januar 2007). Er ist Mönchengladbachs Rekordtorschütze in der Bundesliga (195 Treffer in 283 Partien), wurde mit den Borussen vier Mal Meister sowie je einmal DFB-Pokal- und UEFA-Cup-Sieger. Nicht nur in Gladbach erinnert man sich noch an seinen tränenerstickten Abschied im Mai 2013, als er eigentlich in Rente gehen wollte. Es kam dann alles ein wenig anders.

